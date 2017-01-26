Левандовски: считаю неправильным, когда в команде слишком много футболистов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски считает, что длинная скамейка запасных в футболе нецелесообразна с психологической точки зрения. В этом отношении в немецком гранде, по его мнению, всё в порядке.
«Думаю, что у нас оптимальное число футболистов, что поможет «Баварии» бороться за титулы. Это способствует тому, чтобы футболисты были мотивированны и выкладывались на тренировках полностью. В этом случае каждый футболист видит для себя шанс выходить на поле в основном составе. Я считаю неправильным, когда в команде есть слишком много футболистов. В этом случае игрок невольно постоянно думает о том, что при ошибках быстро окажется на скамейке запасных», — цитирует Левандовского Sport Bild.