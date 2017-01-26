Мутко: финал Кубка России может пройти на «Крестовском» или в Сочи

Финальный матч Кубка России может пройти на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге или в Сочи на арене «Фишт». Об этом сказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
«Лига заседала, они ищут дату в календаре. Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому финал Кубка России нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место — это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдёт там, поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций», — цитирует Мутко ТАСС.
Администрация Санкт-Петербурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию «Крестовского» 29 декабря прошлого года.