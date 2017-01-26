Зидан не обеспокоен формой Бензема и Мораты

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что не обеспокоен формой нападающих Карима Бензема и Альваро Мораты. Французский специалист сказал это после ответного матча четвертьфинала Кубка Испании с «Сельтой», в котором «сливочные» сыграли вничью со счётом 2:2 и сошли с дистанции.
«Бензема и Мората в соответствующем состоянии. Я сейчас думаю не об этом, а о команде и следующем сопернике. Играя так же и демонстрируя сильный характер, «Реал» будет двигаться вперёд. Будем бороться до конца в чемпионате Испании и Лиге чемпионов», — приводит слова Зидана Marca.