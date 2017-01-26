«Уотфорду» придётся выкупить Ньянга, если тот забьёт 10 мячей в АПЛ

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг перейдёт в «Уотфорд» за € 750 тыс. с правом выкупа за € 18 млн, который станет обязательным, если французский игрок забьёт 10 голов в чемпионате Англии. Как сообщает Sky Sports Italia, в контракте будет такой пункт, по которому англичане будут обязаны выкупить 22-летнего игрока.
Ранее в СМИ сообщалось, что клубы уже договорились и для завершения сделки не хватает только соглашения между французским форвардом и «Уотфордом».
В текущем сезоне Ньянг провёл 18 матчей в итальянской Серии А (13 — с первых минут), в которых забил три гола. В «Милан» нападающий перебрался в 2012 году и в общей сложности забил 12 мячей в 77 матчах в составе россонери.