Каррагер: когда Старридж на поле, «Ливерпуль» будто играет вдесятером

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал нападающего мерсисайдцев Дэниеля Старриджа за уровень футбола, показанный в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги с «Саутгемптоном» (0:1). Каррагер, который ныне работает экспертом на телевидении, сказал, что, когда форвард выходит на поле, «Ливерпуль» будто играет вдесятером.
«Когда он играет и не забивает, «Ливерпуль» будто играет в меньшинстве, потому что он больше ничего не может предложить. Единственная причина, по которой его стоит держать в команде, – это умение завершить атаку. Больше в игре он ничего не делает.
Вчера Старридж провёл ужасный матч, обычно он реализует такие моменты. Это совершенно не тот футболист, который был при Брендане Роджерсе. Он обладал скоростью. Я не знаю, исчезла ли она сейчас или это из-за травмы, но его темп снизился. Всё, что он сейчас делает, – это работа с мячом.
Мы его критикуем, потому что он не реализовал свои моменты. В целом его показатели в плане голов за «Ливерпуль» фантастические, но сейчас я говорю о скорости и игре в целом», — цитирует Каррагера The Telegraph.