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Налдо: могу понять свист болельщиков «Шальке-04»

26 января 2017, четверг. 11:21. Футбол
Полузащитник «Шальке-04» Налдо отметил, что относится с пониманием к недовольству болельщиков клуба. Гельзенкирхенская команда была освистана в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии с «Ингольштадтом 04», несмотря на то что одержала победу со счётом 1:0.

«Тренер сказал нам, что в следующей игре мы должны играть лучше. Я могу понять свист болельщиков «Шальке-04». Ведь мы не показали достойного футбола. Но я способен справляться с этим и сосредотачиваться на своей игре», — приводит слова Налдо интернет-портал Goal.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Ингольштадт 04 Шальке-04 Налдо Апаресидо Родригес Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
26 января 2017, четверг
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