Налдо: могу понять свист болельщиков «Шальке-04»

Полузащитник «Шальке-04» Налдо отметил, что относится с пониманием к недовольству болельщиков клуба. Гельзенкирхенская команда была освистана в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии с «Ингольштадтом 04», несмотря на то что одержала победу со счётом 1:0.
«Тренер сказал нам, что в следующей игре мы должны играть лучше. Я могу понять свист болельщиков «Шальке-04». Ведь мы не показали достойного футбола. Но я способен справляться с этим и сосредотачиваться на своей игре», — приводит слова Налдо интернет-портал Goal.