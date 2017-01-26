«Барселона» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:15

26 января в Барселоне, на стадионе «Камп Ноу», состоится ответный матч четвертьфинала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад». Встреча начнётся в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал Сосьедад».
Ранее друг с другом команды встречались 139 раз. 76 матчей завершились победой «Барселоны», 31 раз команды сыграли вничью, и 32 раза сильнее оказались футболисты «Реала Сосьедад».
Последняя встреча между этими командами состоялась в январе 2017 года и завершилась гостевой победой «Барселоны» со счётом 1:0.