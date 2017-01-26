Моуринью: не вижу проблемы в том, что Марсьяль ездил в Париж

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил отсутствие на матче 22-го тура АПЛ со «Сток Сити» (1:1) Антони Марсьяля. Нападающий не попал в заявку и решил отправиться в Париж, вместо того чтобы присутствовать на игре.
«У нас не так много выходных дней. Те, кто не был включён в состав, получили право выбора, как провести выходной. Если Марсьяль посчитал, что поехать в Париж будет лучшим решением, чтобы провести выходной, то это нормально. Не вижу в этом проблемы.
Если за выходные в плане травм не будет никаких проблем, то место в воротах займёт Серхио Ромеро, а в запасе окажется Жоэл Каштру Перейра. Это значит, что де Хеа будет свободен. Если он захочет отправиться в Испанию и насладиться двумя выходными днями, он может сделать это. Я предоставляю игрокам свободу выбора, поэтому никаких проблем нет», — цитирует Моуринью Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» 29 января на «Олд Траффорд» примет «Уиган» в рамках 1/16 финала Кубка Англии.