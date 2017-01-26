Сакристан: мы уверены, что можем победить «Барселону» на её поле

Главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан не видит ничего утопического в мысли о победе над «Барселоной» в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании. В первой игре на своём поле баскская команда потерпела поражение со счётом 1:2.
«Мы верим в наши силы, и нас очень мотивирует возможность выхода в полуфинал. Мы уверены, что можем победить «Барселону» на её поле. Перед нами стоит вызов выступления на «Камп Ноу», что для нас очень важно. И для выхода в полуфинал мы должны будем продемонстрировать безупречную игру», — приводит слова Сакристана испанское интернет-издание Sport.
Матч между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» состоится сегодня, 26 января.