«Тосно» подписал контракт с воспитанником ЦСКА

«Тосно» подписал контракт сроком на три с половиной года с защитником Денисом Никитиным, который является воспитанником ДЮСШ московского ЦСКА. Ранее 19-летний футболист выступал за курский «Авангард» в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги.
«В послужном списке игрока выступления за молодёжные команды столичных ЦСКА и «Локомотива», опыт участия в юношеской Лиге УЕФА. Денис становился победителем молодёжного первенства России сезона-2015/2016. Желаем удачи новобранцу в будущих играх!» — говорится на официальном сайте «Тосно».