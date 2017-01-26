Спортивный директор «Боруссии» М: не надо путать футбол с мировой политикой

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль считает, что иногда футболу придают слишком большое значение. Эберль против того, чтобы этот вид спорта воспринимали как лекарство от всех бед.
«Не надо путать футбол с мировой политикой. Необходимо всегда помнить об этом. Речь идёт лишь о футболе, а он призван доставлять людям наслаждение. Кроме того, футбол не лечит болезней и не способствует появлению новых передовых технологий. На мой взгляд, общество придаёт футболу слишком большое значение», — приводит слова Эберля Spox.