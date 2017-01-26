Венгер: не знаю, накажут ли меня, но я страстный человек и отдаюсь своей работе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал свою возможную дисквалификацию за поведение в матче 22-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:1). В конце игры Венгер оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удалён на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны. Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать тренера на три тура.
«Я сказал то, что думаю. Не знаю, буду я наказан или нет. Я нахожусь в Англии последние 20 лет и видел многое, но я страстный парень, который полностью отдаётся своей работе, как и все тренеры Премьер-лиги. Я достаточно взрослый, чтобы знать, что делаю хорошо, а что не очень. Предпочитаю быть физически с командой», — цитирует Венгера The Mirror.