Молло: я ненавидел футбол, когда только начинал играть в него

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло рассказал, что в детстве ему не нравилось заниматься футболом, но большую роль в его становлении как футболиста сыграл его отец.
«Скажу так, я ненавидел футбол, когда только начинал играть в него. Я занимался карате, дзюдо, баскетболом, другими видами спорта. Мой отец был моим первым футбольным тренером. И я тренировался с ним по 2-3 раза в день, лишь бы он был доволен. Но мне футбол в тот момент совсем не нравился.
Я жил в Марселе и как-то разу увидел по телевизору игру местного „Олимпика“. И тут я сказал отцу: „Я хочу играть за этот клуб!“ Он очень удивился, но уже на следующий день я присоединился к команде. Думаю, мой отец заразил меня страстью к этой игре. Он старался подталкивать меня навстречу футболу. Например, он говорил, что если я буду играть и стараться, тогда он купит мне игровую приставку», — сказал Молло в интервью клубному телевидению.