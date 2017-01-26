Молло признался, что не претендует на роль Халка и не хочет быть звездой

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло рассказал, что не нужно сравнивать его с ранее выступавшим за «Зенит» Халком, отметив, что для него на первом месте командные достижения
«Я другой человек. Если мы скажем, что я претендую на роль Халка, то это будет ошибкой. Мне хочется быть собой. Я буду стараться делать всё ради интересов команды. Понимаю, что я пока не тот человек, который спасает команду, я всего лишь один из новичков, который сделает всё, чтобы помочь «Зениту» выиграть титул. Мне не хочется быть звездой, я просто надеюсь стать частью команды и осуществить свою мечту», — сказал Молло в интервью клубному телевидению.