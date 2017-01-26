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175 лет назад
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«Амкар» опубликовал фотографию Это'О с футболкой пермского клуба
26 января 2017, четверг. 14:55.
Футбол
«Амкар» опубликовал фотографию камерунского нападающего
Самуэля Это'О
с главным тренером Гаджи Гаджиевым и футболкой пермского клуба. Футболист и специалист знакомы по работе в махачкалинском «Анжи».
«Сегодня. Белек, Турция. Подробности позже», — гласит запись в официальном аккаунте пермяков в «твиттере».
Если у вас не отображается фото, его можно
посмотреть тут
Источник:
Официальный твиттер-аккаунт ФК "Амкар"
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Теги
Амкар
Гаджи Гаджиев
Самуэль Это'О
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