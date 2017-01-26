Бушманов: доволен жеребьёвкой Евро-2019, из соперников выделю Сербию и Австрию

Старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года среди молодёжных сборных (U-21). Россияне попали в группу 7, где встретятся со сверстниками из Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.
«Я думаю, что жребий для нас можно назвать хорошим. Среди соперников можно выделить Сербию и Австрию, чьи сборные в последнее время здорово выглядят на молодёжном и юношеском уровне. Но нельзя недооценивать и остальные команды. Безусловно, мы с уважением относимся ко всем сборным, но всё будет зависеть от нас. По приезде в Москву начнём собирать информацию о соперниках и готовить учебно-тренировочный процесс.
Что касается расписания матчей в группе, то нам удалось удачно его выстроить. Начинаем 31 августа дома с Арменией и 5 сентября — с Гибралтаром. Соответственно в марте и июне есть возможности провести сборы с контрольными матчами. В целом довольны и тем, как сложилась жеребьёвка, и календарём игр», — цитирует Бушманова официальный сайт РФС.