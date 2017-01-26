Сборная России U21 стартует в отборе на молодёжный ЧЕ-2019 матчем с Арменией

Сборная России U21 начнёт выступление в отборочной кампании молодёжного чемпионата Европы — 2019 матчем со сверстниками из Армении. Об этом говорится на официальном сайте РФС.
За путёвку в финальную часть турнира, которую примут Италия и Сан-Марино, россияне, попавшие в седьмую группу, поспорят с Сербией, Австрией, Македонией, Арменией и Гибралтаром.
С полным расписанием матчей можно ознакомиться ниже:
31 августа 2017 года. Россия – Армения
5 сентября 2017 года. Россия – Гибралтар
6 октября 2017 года. Россия – Австрия
10 октября 2017 года. Сербия – Россия
10 ноября 2017 года. Армения – Россия
23 марта 2018 года. Македония – Россия
27 марта 2018 года. Гибралтар – Россия
11 сентября 2018 года. Россия – Сербия
12 октября 2018 года. Россия – Македония
16 октября 2018 года. Австрия – Россия.