«Рубин» одолел софийский ЦСКА в первой игре 2017 года

«Рубин» продолжает подготовку ко второй части сезона РФПЛ. В рамках сбора в испанском Сотогранде казанцы провели товарищеский матч с софийским ЦСКА и добились победы со счётом 4:2.
Уже в первом тайме команды забили друг другу по два раза. К 32-й минуте результативные удары Манолева и Педру позволили ЦСКА повести в счёте, но Жонатас и Оздоев сделали счёт равным.
Во втором тайме «Рубин» сумел склонить чашу весов в свою пользу. На 71-й минуте отличился Ахметов, а четвёртый мяч казанцев на 88-й минуте забил Цакташ.
«Рубин» (Казань, Россия) – ЦСКА (София, Болгария) — 4:2 (2:2)
Голы: Манолев, 24 (0:1); Педру, 32 (0:2); Жонатас, 34 (1:2); Оздоев, 41 (2:2); Ахметов, 71 (3:2); Цакташ, 88 (4:2).
Состав «Рубина» в 1-м тайме: Рыжиков (к), Бауэр, Санчес, Бурлак, Устинов, М'Вила, Сонг, Оздоев, Лестьенн, Рочина, Жонатас.
Состав «Рубина» во 2-м тайме: Нестеренко, Набиуллин, Кверквелия, Самбрано, Михайлов, Камболов, Цакташ, Билялетдинов, Ахметов, Жемалетдинов, Карадениз.