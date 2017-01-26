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«Палермо» объявил о назначении Диего Лопеса на пост главного тренера

26 января 2017, четверг. 16:07. Футбол
Уругвайский специалист Диего Лопес стал новым наставником «Палермо». Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, контракт с ним подписан до июня 2018 года. Лопес имеет опыт работы с «Кальяри» и «Болоньей»

Ранее Эудженио Корини после поражения от «Интера» (0:1) на своём поле в 21-м туре чемпионата Италии подал в отставку с поста главного тренера «Палермо». Корини 30 ноября сменил у руля команды Роберто де Церби, который, в свою очередь, за семь недель до этого занял место Давиде Баллардини.

«Палермо» занимает 18-е место в Серии А с 10 очками.
Источник: Официальный сайт ФК "Палермо" Сообщить об ошибке
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