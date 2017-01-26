Вратарь «Вердера» Дробны дисквалифицирован на три матча за грубый фол на Ройсе

Вратарь «Вердера» Ярослав Дробны решением немецкого футбольного союза дисквалифицирован на три матча Бундеслиги и оштрафован на € 10 тыс. Такое наказание голкипер получил за грубый фол во время матча против дортмундской «Боруссии» (1:2). На 39-й минуте Дробны прямой ногой ударил Марко Ройса за пределами штрафной, за что получил прямую красную карточку.
Как сообщает официальный сайт бременской команды, руководство клуба решило не подавать апелляцию на данное решение. Таким образом, 37-летний чешский игрок пропустит матчи своей команды против «Баварии», «Аугсбурга» и «Боруссии» М.
В текущем сезоне Дробны сыграл за «Вердер» 10 матчей в чемпионате Германии, пропустив 15 мячей.