11 февраля на стадионе «Крестовский» пройдёт мото-шоу для 10 тыс. зрителей

Пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Елена Михина рассказала о тестовом мероприятии, которое планируется провести на стадионе «Крестовский».
«В ближайшее время на стадионе «Крестовский» пройдут два тестовых мероприятие. Первое будет 11 февраля, на 10 000 человек. Это будет мото-шоу, так называемый народный приём или народный посетитель. Всё представление будет длиться час. Обязательно будут раздаваться сувениры и различные небольшие подарки. Сценарий всё ещё в разработке, поэтому точно сказать, что увидят зрители, я пока не могу.
Необходимо провести тесты входной группы, режимов заезда и выезда, покидание парковки, движение эскалаторов в режиме минимальной нагрузки. Мы хотим понять, как сделать, чтобы по логистике и транспорту не возникало никаких проблем. Мы не просто загоняем людей, а предоставляем им шоу. «Мото-школа 1» займётся проведением мероприятия, мы уже давно с ней сотрудничаем. Сейчас идёт регистрация участников на специальном сайте, ведь мероприятие совершенно бесплатное», — сказала Михина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.