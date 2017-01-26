Фанат «Томи», бросавший снежки на поле, купил бутсы футбольной школе

Болельщик «Томи», который бросал снежки на поле во время домашнего матча со «Спартаком», раскаялся и решил искупить свою вину, купив несколько пар новых бутс для клубного центра подготовки футболистов, сообщает официальный сайт томского клуба.
«Мы решили немножко пошалить, как-то помочь своей команде хоть чем-то уже, поддержать, немножко кидались снежками во вратаря „Спартака“. Понимаю, что зря я это сделал, конечно, сожалею, но я решил нашим томским ребятишкам купить бутсы, чтобы немного загладить свою вину. Привёз и вручил их», – сказал болельщик по имени Алексей.
Во время матча в Томске болельщики бросали на поле снежки, за что позже клуб был оштрафован на 20 тыс. рублей. Встреча 13-го тура РФПЛ закончилась победой «Спартака» со счётом 1:0.