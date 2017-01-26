Губернатор лично проверил на прочность сиденья «Ростов-Арены»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, когда откроется стадион, на котором будут проходить матчи чемпионата мира в 2018 году, поведал, что лично проверял на прочность сиденья «Ростов-Арены», прыгая на них, а также сообщил, что после чемпионата мира стадион будет отдан клубу «Ростов».
«Ростов немного опережает плановые сроки строительства стадиона. Главная цель — качественно закончить работы. Мной поставлена задача открыть арену к 1 ноября 2017-го. Начали было сомневаться некоторые исполнители, но я сказал: если вы в марте закончите и до ЧМ останется три месяца, всё равно ведь что-то придётся дорабатывать! Так нужно ускориться и дать самим себе больше времени на доработку деталей. Вы обратили внимание, что мы тормознулись с покрытием кровли? Её нельзя монтировать при температуре ниже минус 5, потому что могут образовываться микротрещины, оно потемнеет. Хотим всё сделать качественно, один раз.
Каждое сидение на стадионе будет подниматься, они очень хорошие, не качаются в разные стороны. Крепкие! Мы с главой «Крокус Интернешнл» Арасом Агаларовым даже специально прыгали на сиденьях, чтобы их сломать. Я, не самый худенький человек, скакал — и ничего не случилось. Сидения будут в четырёх цветах: жёлтом, синем, красном и белом. Стадион после ЧМ, конечно, отдадим нашему клубу «Ростов», — приводит слова Голубева „Комсомольская правда — Ростов“.