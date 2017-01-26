Сёмин: Прудников очень неплохо проявлял себя ранее, посмотрим на его возможности

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение взять на сбор «железнодорожников» 27-летнего нападающего Александра Прудникова, который в первой половине сезона выступал за «Оренбург».
«Прудников — свободный агент, который раньше очень неплохо себя проявлял. Поэтому мы его и взяли на просмотр.
Будем смотреть на сборах на его возможности, тут уже дело за игроком», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В текущем сезоне РФПЛ Прудников сыграл в четырёх матчах российской Премьер-Лиги и результативными действиями не отмечался.