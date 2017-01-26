Риера: в 2010 году отказал «Спартаку» из-за чемпионата мира

Испанский полузащитник Альберт Риера, находящийся на просмотре «Томи» в Турции, рассказал, почему семь лет назад, будучи игроком «Ливерпуля», отклонил предложение «Спартака».
«В тот момент оставалось четыре месяца до Кубка мира, и я понимал, что в случае переезда в Россию не буду иметь ни малейшей возможности попасть в сборную Испании. Это было исключительно спортивное решение, а не денежное, как писала русская пресса и как поначалу полагал Валерий Карпин, к которому я отношусь с большим уважением и с которым позже, в 2015 году, всё-таки поработал немного – в «Мальорке». Я ему сказал то же самое, и он меня понял», — рассказал Риера в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью эксклюзивное интервью с бывшим полузащитником «Ливерпуля» и сборной Испании читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.