«Терек» сыграл вничью со «Стяуа», сравняв счёт на 84-й минуте

В контрольном матче на сборе в Турции «Терек» провёл контрольный матч со «Стяуа», который после 21 тура располагается на второй строчке в таблице чемпионата Румынии. Завершилась встреча вничью со счётом 1:1. На 56-й минуте румынская команда вышла вперёд — пенальти реализовал Габриэль Эначе. Сравнять счёт грозненский коллектив сумел на 84-й минуте — точным ударом отметился Аблайе Мбенге.
«Терек» провёл заключительный матч на первых сборах в Турции. После игры футболисты получат три выходных дня. Вторые сборы в Турции пройдут с 30 января по 10 февраля.