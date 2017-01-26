Промес: не знаю, кто выиграет конкуренцию за правый фланг, но рад Самедову

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру поделился мнением о новичке команды полузащитнике Александре Самедове, который этой зимой перешёл в стан красно-белых из «Локомотива».
«С такой покупкой у тренера больше вариантов в атаке. Это хорошо. Самедов – отличный футболист. Забил много голов в «Локомотиве». Он сделает нас сильнее, а мы – его. То же самое с приходом Адриано. Футбол – это конкуренция. И я, и Самедов играем справа.
Вообще, я правый полузащитник, но могу действовать и слева, и в центре, и нападающим. В предыдущем клубе я играл 10-го номера и был хорош. Не знаю, кто выиграет конкуренцию за правый фланг, но я счастлив приходу Самедова. Сильные игроки сделают нашу команду ещё лучше», — сказал Промес.
Полную версию интервью с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом можно прочитать здесь.