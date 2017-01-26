Депай: мне было непросто в «МЮ», но мои отношения с Моуринью не были плохими

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай, который этой зимой перебрался во французский клуб из «Манчестер Юнайтед», сообщил, что ему было непросто в стане манкунианцев, однако у него не осталось претензий к главному тренеру команды Жозе Моуринью.
«Моуринью говорил, что в будущем я могу вернуться в «МЮ»? Приятно слышать. В Манчестере я всегда усердно работал. Для меня это было непросто, так как я нуждался в игровой практике. Но наши отношения с тренером не были плохими. Моуринью – великий человек и тренер. Как бы там ни было, после моего ухода он отзывался обо мне только положительно», — цитирует Депая ESPN FC.