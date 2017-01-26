Дзагоев: ЦСКА будет выезжать на том, что есть

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил шансы команды одержать победу в Премьер-Лиге. По итогам первой части сезона «армейцы» идут на третьем месте, проигрывая восемь очков «Спартаку» и три — «Зениту».
«Не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат: впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул. У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и «Спартак», и «Зенит» усилились. Будем выезжать на том, что есть, а есть немало.
Мы долгое время провели вместе со Слуцким. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полная версия интервью с Аланом Дзагоевым выйдет на «Чемпионате» в скором времени.