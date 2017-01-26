Джовинко: если бы перешёл в «Барселону», то был бы там болл-боем

30-летний итальянский нападающий Себастьян Джовинко, выступающий за «Торонто», рассказал, почему отклонил предложение «Барселоны».
«Это правда, что «Барселона» хотела подписать меня. Если бы я пошёл туда, то был бы там болл-боем (мальчиком, подающим мячи. — Прим. «Чемпионата»), — пошутил Джовинко.
«С такими феноменальными игроками мне было бы трудно получить игровое время. В этот момент моей карьеры я хотел играть. Я прошёл через период, когда не получал много игрового времени, и, несмотря на то что это была „Барселона“, я понимал, что для меня будет неправильно переходить в клуб, где я бы не играл постоянно», – приводит слова Джовинко сайт журналиста Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport 24.