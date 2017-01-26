Джеррард: волнуюсь перед началом работы в тренерской роли в «Ливерпуле»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал своё возвращение в клуб в должности тренера в академии. Свою работу 36-летний специалист начнёт в следующем месяце.
«В «Ливерпуле» мне хотят помочь стать тренером или менеджером. Я должен усердно работать над этим. Очень рад представленной возможности, но в то же время немного взволнован и переживаю, так как для меня эта роль в новинку. Настроен как можно скорее приступить к работе», — приводит слова Джеррарда BBC Sport.
Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев и провёл более 500 матчей.