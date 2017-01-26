Будковский: мне не объяснили, почему я не поехал с «Шахтёром» на второй сбор

Нападающий Филипп Будковский, который начинал сезон-2016/17 в «Анжи» и зимой вернулся из аренды в донецкий «Шахтёр», прокомментировал тот факт, что не полетел с лидером чемпионата Украины на второй сбор. 24-летний Будковский работал вместе с командой в Испании на первом сборе.
«Почему не поехал на второй сбор с „Шахтёром“? Мне никто ничего не объяснял. Главный администратор позвонил мне и сказал, что я не лечу в Португалию. Вот и всё. Больше ни с кем на эту тему в клубе не разговаривал. Мои перспективы в „Шахтёре“? Всё зависит только от меня. Дай бог, чтобы я в будущем вернулся и играл в этом клубе.
Пока не знаю, где продолжу карьеру — агент ещё занимается этим вопросом. Думаю, через пять-шесть дней будет что-то известно», — цитирует футболиста Sport Arena.