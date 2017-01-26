На стадионе «Маракана» из-за неуплаты долгов отключили электричество

Знаменитый бразильский стадион «Маракана» был полностью обесточен в связи с неуплатой долгов за электроэнергию, сообщает The Independent.
По информации издания, счета за электричество не оплачивались с октября 2016 года. На данный момент долг за обеспечение стадиона электроэнергией уже составляет около £ 800 тыс. Олимпийский организационный комитет, который контролировал «Маракану» в сентябре и октябре прошлого года, сейчас ведёт переговоры по выплате своей части счёта за электроэнергию.
Ранее сообщалось, что арена в Рио-де-Жанейро была заброшена из-за отказа управляющей компании брать на себя расходы по содержанию стадиона.