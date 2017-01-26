Эвра: не планировал возвращаться во Францию, но подумал сутки и согласился

Защитник «Марселя» Патрис Эвра, который нынешней зимой перешёл во французскую команду из «Ювентуса», сообщил, что изначально не планировал возвращаться в родной чемпионат.
«В жизни всегда случаются сюрпризы. Я не планировал возвращаться во Францию, но подумал сутки и согласился. Мне нравится история таких больших клубов, как «Марсель». Я здесь, чтобы восстановить имя клуба. «Марсель» впечатляет своими болельщиками.
В руководстве клуба работают серьёзные люди. Я много с ними общался перед переходом. Постараюсь помочь раскрыться молодёжи команды. У «Марселя» уже есть лидеры, а я пришёл сюда не для того, чтобы занять место одного из них. Для меня большая честь участвовать в таком проекте», – цитирует Эвра L’Equipe.