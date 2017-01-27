Куасси: перед переходом из «Краснодара» в «Селтик» я попросил совета у Коло Туре

Нигерийский полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси, недавно перешедший из «Краснодара», признался, что обсуждал трансфер со своим соотечественником Коло Туре, выступающим за «кельтов».
«Когда я услышал, что „Селтик“ заинтересован в моем переходе, я был счастлив, потому что это клуб с большой историей. Коло Туре дал мне несколько советов: главное — не стесняться. Еще он сказал, что в клубе будут заботиться обо мне и сделают меня еще более сильным игроком.
Здесь много сильных футболистов и замечательный тренер. Все, в чем я заинтересован, — добиваться прогресса. И я действительно считаю, что сейчас это лучшее место для меня», — цитирует Куасси Sky Sports.