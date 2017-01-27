Рибери: противостояние с «Арсеналом» станет проверкой для «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери поделился ожиданиями от противостояния с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединки состоятся 15 февраля и 7 марта.
«Противостояние с «Арсеналом» станет для нас проверкой. Лига чемпионов — это другой уровень. Это другое соревнование, в котором всегда непросто. Первая игра с «канонирами» пройдёт у нас дома, а затем мы сыграем на выезде. Мы должны сосредоточиться, хотя впереди ещё пара матчей, которые нужно выиграть, чтобы подойти к поединкам с «Арсеналом» с уверенностью в своих силах», — цитирует Рибери ESPN FC.
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