Ветераны «Кубани» обратились к губернатору с просьбой спасти клуб

Ветераны «Кубани» обратились с открытым письмом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой спасти клуб, сообщает сайт болельщиков «Кубани». Ранее стало известно о многочисленных долгах команды перед игроками.
«Уважаемый Вениамин Иванович! В настоящее время одной из самых тревожных и обсуждаемых тем среди жителей нашего края и всей России является вопрос дальнейшего существования футбольного клуба «Кубань». В складывающейся ситуации ветераны легендарной команды посчитали необходимым выступить к Вам с обращением. Это письмо адресовано Вам как к главе региона, и как к человеку, который, уверены, сделает всё возможное, чтоб исправить критическое положение дел.
Мы глубоко разочарованы текущим положением «Кубани» и опасаемся, что ситуация ведёт к ликвидации клуба как юридического лица. На встрече со студентами Вы сообщили, что не допустите расформирования команды, однако Регламент РФС указывает на то, что в случае банкротства клубу будет запрещено в течение, как минимум, двух лет использовать историческое название и эмблему. Иными словами, накануне 90-летия «Кубани» желто-зеленая армия рискует лишиться неотъемлемой части своей души и всей жизни!
Нынешнее руководство клуба не смогло решить поставленные, в том числе, и Вами, задачи. Развитие событий говорит о том, что только Ваш личный авторитет и патриотизм оставляет надежду на сохранение целостной истории «Кубани». Бывшие игроки клуба, известные персоны, заслуженные ветераны и просто болельщики выражают надежду, что «Кубань» действительно будет жить! Мы верим, что ещё не поздно исправить ошибки! И просим Вас, Вениамин Иванович, от лица многочисленных ветеранов футбольного клуба «Кубань» сделать всё возможное, чтобы спасти команду от гибели!» – говорится в письме.
Под письмом подписались Александр Плошник, Сергей Горюнов, Хамза Багапов, Станислав Лысенко, Мурат Гомлешко, Владислав Великодный, Сергей Белоус, Артур Тлисов, Олег Терехин, Евгений Бузникин-старший, Александр Багапов, Сергей Андрейченко, Владислав Лемиш и Юрий Чеботарёв.
После 24 туров ФНЛ «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице.