В МВД исключили массовые беспорядки в Москве во время Кубка конфедераций

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил, что в Москве во время Кубка конфедераций не будет массовых беспорядков наподобие тех, что имели место во Франции в ходе чемпионате Европы — 2016.
«Движения пьяных толп по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны на опережение здесь соблюдать все подготовительные мероприятия, конечно, проявляя при этом гостеприимство», — приводит слова Горового «Интерфакс».
Также Горовой попросил московскую полицию принять все необходимые меры для обеспечения безопасности во время проведения турнира. Матчи Кубка конфедераций — 2017 будут проходить с 17 июля по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.