Сакристан: «Барселона» была сильнее и заслужила выход в полуфинал

Главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан признал закономерность поражения своей команды в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании с «Барселоной». Баски проиграли со счётом 2:5 и сошли с дистанции.
«Мы можем думать о стечении обстоятельств, которые могли сложиться для нас благоприятнее. Но в целом «Барселона» была сильнее и заслужила выход в полуфинал. А решения арбитра мне комментировать не хочется, нужно быть выше этого. В любом случае я доволен моими футболистами. Они продемонстрировали характер и выложились полностью», — приводит слова Сакристана AS.