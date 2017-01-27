Альба: являясь представителем «Барселоны», я всегда хочу поражений «Реала»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба в очередной раз отметил, что его радуют поражения мадридского «Реала». Он также прокомментировал слова некоторых представителей «Королевского клуба» после того, как команда не смогла преодолеть барьер четвертьфинала Кубка Испании, проиграв «Сельте».
«Бывают случаи, когда не проходят очередной этап турнира и начинают принижать его значение. Это просто поиск оправдания, когда говорят, что Кубок Испании не представляет собой важность. Являясь представителем «Барселоны», я всегда хочу поражений «Реала», — приводит слова Альбы Marca.
«Реал» в четвертьфинале Кубка Испании проиграл «Сельте», тогда как сине-гранатовые победили «Реал Сосьедад» и вышли в полуфинал турнира.