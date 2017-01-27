Отец Гнабри: почему бы моему сыну не оставаться в «Вердере» три года?

У полузащитника бременского «Вердера» Зерге Гнабри нет никаких причин для того, чтобы в данный момент думать о смене клубной прописки. Об этом сказал отец футболиста.
«Диего играл в «Вердере» три года. То же самое можно сказать и об Озиле. Почему бы моему сыну также не оставаться в «Вердере» три года? Зерге думает точно так же. Могу с уверенностью сказать об этом», — приводит слова отца Гнабри Bild.
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» летом 2016 года за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах немецкой Бундеслиги, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.