Алаба: Гётце всегда был одним из первых, кто приезжал на тренировку

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба выступил в защиту бывшего полузащитника команды Марио Гётце, защищающего ныне цвета дортмундской «Боруссии». Футболиста сборной Германии нередко критиковали за его игру как в «Баварии», так и в стане дортмундцев.
«Все видели, что Гётце забивал и отдавал голевые передачи, когда был в соответствующем состоянии. То же самое он демонстрирует сейчас в «Боруссии». Марио всегда был одним из первых, кто приезжал на тренировку. И он всегда прилежно работал над собой», — приводит слова Алабы интернет-издание Sport1.
Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 17 туров Бундеслиги он сыграл в 10 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.