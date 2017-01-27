Рамирес: Хесе ещё никогда не был так близок к переходу в «Лас-Пальмас»

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес близок к переходу в «Лас-Пальмас». Об этом заявил президент испанского клуба Мигель Анхель Рамирес.
«Лас-Пальмас» не способен конкурировать с клубами, претендующими на Хесе. Однако речь идёт об игроке, который хочет играть в нашей команде, и «Лас-Пальмас» готов приложить усилия к тому, чтобы это случилось. В ближайшее время вопрос должен проясниться. Нам следует проявлять уважение к «ПСЖ», а Хесе знает, что трансферная операция должна устраивать все стороны. Но могу сказать, что Хесе ещё никогда не был так близок к переходу в «Лас-Пальмас», — цитирует Рамиреса Cadena Ser.
Хесе не пользуется доверием главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери. По итогам 21 тура чемпионата Франции он принял участие в 9 матчах, но в основном составе вышел на поле лишь в 1 игре, став автором 1 гола.