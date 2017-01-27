Экс-игрок «Реала»: для Испании благословение иметь Месси и Роналду

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Оскар Руджери считает, что испанскому футболу очень повезло, поскольку в Примере играют такие футболисты, как нападающий «Королевского клуба» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси.
«Реал» продолжает оставаться лучшим клубом мира, несмотря на то что Месси вывел «Барселону» на новый уровень. Для Испании благословение иметь Месси и Роналду», — приводит слова Руджери Marca.
Руджери играл за «Реал» с 1989 по 1990 год. Он защищал и цвета таких клубов, как «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». В составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 1986 года.