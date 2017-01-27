Президент «Виртус Энтеллы»: хотим видеть Кассано в нашем клубе, но решает он

Итальянский клуб «Виртус Энтелла», выступающий в Серии B, заинтересован в услугах бывшего нападающего «Сампдории» Антонио Кассано. Об этом сообщил президент «Виртус Энтеллы» Антонио Гоццо. Кассано на днях расторг контракт с генуэзским клубом по обоюдному согласию.
«Я повторяю, что мы примем Кассано с распростёртыми объятиями, если он решит перейти в «Виртус Энтеллу». Мы хотим Кассано в нашем клубе, но решает он. Он был бы наставником футбола для наших игроков. Заключение контракта с Кассано было бы для нас осуществлением мечты», — цитирует Гоцци La Gazzetta dello Sport.
Кассано ранее защищал цвета таких клубов, как «Рома», «Реал», «Милан», «Парма», «Интер» и «Бари».