Промес: меня не беспокоят другие клубы, только «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, что он в настоящее время не думает о смене команды, несмотря на различные слухи о его возможном уходе, в частности, в «Ливерпуль».
«Меня не беспокоят другие клубы. Только «Спартак». Это подтвердят те, кто меня знает. Вейналдум анонсировал мой переход в «Ливерпуль»? Нет. О просто сказал, что был бы не против моего прихода, что я ему нравлюсь как игрок. Мы общались с Вейналдумом, но не на тему трансфера. Фанаты «Спартака» видят, о ком все мои мысли. К чему вообще этот вопрос?
Я ничего не обещаю. Я просто не люблю, когда в моих словах сомневаются. Я сказал чётко, что не уйду никуда, пока в «Спартаке» не случится что-то хорошее. На данный момент мы ещё ничего не добились. Определённо сейчас не время уходить», — сказал Промес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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