Ньянг: Монтелла всегда верил в меня, но я всегда мечтал играть в АПЛ

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг прокомментировал свой переход в «Уотфорд» на правах аренды. Футболист отметил, что всегда хотел играть в АПЛ, пожелав главному тренеру россонери Винченцо Монтелле удачи.
«Я знаю, что являюсь игроком «Уотфорда» временно. И хотел бы выразить благодарность «Милану». Монтелла? Он всегда верил в меня. Монтелла желает мне наилучшего, и я желаю ему того же. Однако я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Теперь я хочу продемонстрировать всё то, чего на самом деле стою», — приводит слова Ньянга La Gazzetta dello Sport.
Арендное соглашение Ньянга рассчитано до конца сезона-2016/17 и предусматривает возможность выкупа прав на французского форварда летом. В текущем сезоне нападающий провёл 18 матчей в итальянской Серии А (13 — с первых минут), в которых забил три гола.