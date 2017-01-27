«Оренбург» заплатил за Дюриша € 600 тыс., зарплата игрока — € 56 тыс. в месяц

«Оренбургу» трансфер нападающего Михала Дюриша, который перешёл из «Виктории Пльзень», обошёлся в 1,5 млн крон (почти € 600 тыс.), а соглашение с 28-летним игроком было подписано на три года. Как сообщает ISport.cz, зарплата футболиста составит € 56 тыс. в месяц
Игроком «Виктории Пльзень» Дюриш являлся с 2010 года, сыграл 211 матчей и забил 51 мяч. В сезоне-2014/15 выступал на правах аренды за «Младу Болеслав».
В сборной Словакии новичок «Оренбурга» дебютировал в 2012 году, провёл 34 матча и забил четыре мяча.