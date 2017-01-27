Алаба считает, что «Бавария» на верном пути

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба считает, что команда на правильном пути. Многие полагают, что в первом круге чемпионата Германии подопечные Карло Анчелотти не показали того, что от них ожидалось.
«Бавария» на верном пути, несмотря на то что в последнем матче с «Фрайбургом» не всё выглядело так хорошо. Ведь тогда были большие сложности, связанные с состоянием поля и погодными условиями. Кроме того, надо отдать должное и сопернику, который сыграл очень достойно», — приводит слова Алабы интернет-издание Sport1.
«Бавария» встречалась с «Фрайбургом» в гостевом матче 17-го тура национального первенства и одержала победу со счётом 1:2. В данный момент «Бавария» с 42 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.