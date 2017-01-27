Клаудио Писарро: победа «Вердера» над «Баварией» вполне реальна

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Клаудио Писарро, защищающий ныне цвета бременского «Вердера», поделился ожиданиями от предстоящего матча между этими командами в 18-м туре чемпионата Германии. Перуанский футболист верит в возможность победы над немецким грандом.
«Мы должны выиграть эту встречу. И победа «Вердера» над «Баварией» вполне реальна. Я действительно верю в это, иначе не высказывался бы подобным образом», — цитирует Писарро Spox.
Игра между «Вердером» и «Баварией» состоится 28 января на поле бременцев.